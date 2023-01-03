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Власти Ярославля занимаются ликвидацией гололеда на Советской площади

Территория Советской площади в Ярославле перед зданием правительства покрыта льдом. В социальных сетях ярославцы сообщают, что по площади невозможно передвигаться. Отметим, в новогодние праздники на площади открыт бесплатный каток, до которого тоже сложно добираться по гололеду.

Фото: группа «Вконтакте«, «Жесть Ярославль»

Фото: группа «Вконтакте«, «Жесть Ярославль»

«Вчера ночью проводилась обработка Бионордом (противогололедный реагент — прим. «Ъ-Ярославль»). Сегодня ночью обработка Бионордом продолжится»,— пояснили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе мэрии.

Как сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов, всего в городе за минувшую ночь и текущий день израсходовано 360 тонн песко-соляной смеси и 90 тонн реагента для борьбы с гололедом.

Алла Чижова

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