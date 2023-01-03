Рада удалила из Twitter пост о Бандере после недовольства Польши

Из аккаунта Верховной рады Украины в Twitter пропал пост к 114-летию со дня рождения Степана Бандеры. Празднование его дня рождения 1 января вызвало критику премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого, тот обсудил этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

1 января в аккаунте Рады опубликовали фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Степана Бандеры. Вчера, 2 января, господин Моравецкий сказал, что ему «не хватает слов возмущения по поводу всяческих действий, которые восхваляют или отдают честь тем, кто ответственен за преступления на Волыни».

«От рук украинцев тогда погибли от 100 до 200 тыс. поляков. Это был геноцид. Мы никогда об этом не забудем. Во мне нет даже малости согласия на оправдания этих преступлений»,— отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Польский премьер уточнил, что поговорил об этом с украинским коллегой и выразил ему «абсолютно негативное отношение ко всем, кто этого не понимает и увековечивает память Бандеры». К вечеру 2 января пост Рады уже был удален, обратило внимание украинское издание Liga.net. Как считает замглавы польского МИДа Аркадиуш Муларчик, «это знак того, что украинцы прислушались», передает агентство PAP.