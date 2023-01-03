Свердловские полицейские в Новый Год помогли мужчине, который шел пешком из ХМАО в Тюмень

Вечером 31 декабря сотрудники ГИБДД Тавды во время патрулирования дороги в деревню Уват заметили мужчину, который шел пешком по трассе в -30 градусов. Как рассказал глава УМВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские посадили мужчину в служебный автомобиль, где он рассказал, что шел из Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) в Тюмень, где была его жена и ребенок.

«Но у него не было возможности поехать с ними, так как был на работе. 31 числа планировал на автобусе добраться к родным. Но по прибытию на автовокзал увидел, что касса закрыта. Тогда было принято решение идти пешком, а по дороге поймать попутную машину, но проезжавшие водители не останавливались», — отметил полковник Горелых.

Сотрудники ГИБДД довезли мужчину до ближайшего города, где помогли ему найти автомобиль, который ехал в Тюмень. По итогу югорчанин успел доехать до семьи до Нового Года.

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