Из Тюмени в зону СВО отправятся два дивизиона с мобилизованными жителями Прикамья

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

Из учебной части в Тюмени 4 января убывает отдельный гаубичный дивизион состоящий из мобилизованных жителей Пермского края. Отдельный противотанковый дивизион с участием военнослужащих из Прикамья убывает из Тюмени 5 января. Военные отправятся в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на командира противотанкового дивизиона, майора Александра Васильева. Он отметил, что это последние уроженцы Прикамья остававшиеся в учебном центре.

В декабре в зону СВО из учебной части Елани отправился полк из мобилизованных из Пермского края. Также ранее несколько батальонов с мобилизованными пермяками отправились в зону СВО из учебной части в Тюмени.