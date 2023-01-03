Haaretz: израильские дипломаты ничего не могут сделать с мероприятиями в честь Бандеры на Украине

В 2021 году власти Израиля осудили празднование дня рождения Степана Бандеры на Украине, но в 2022 году не стали. Дипломатический источник заявил израильской газете Haaretz, что власти страны, «по-видимому, ничего не могут сделать».

Издание напоминает, что в 2021-м, когда в Киеве праздновали день рождения Степана Бандеры, посольство Израиля заявило, что решительно осуждает «любое прославление коллаборационистов с нацистским режимом», и посоветовало Украине «принять свое прошлое». Однако в 2022 году посольство Израиля в Киеве никаких заявлений не публиковало.

«Мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент»,— сказал Haaretz неназванный израильский дипломат.

День рождения Степана Бандеры на Украине был объявлен официальным праздником в 2018 году. В 2022 году в честь его дня рождения на акции вышли около 3,5 тыс. человек, в Киеве было факельное шествие. В этом году на востоке и в центральной части страны, в том числе в Киеве, масштабные мероприятия не проводились, в соцсетях появлялись фото акции во Львове.