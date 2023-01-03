На Кубани за сутки выявили 14 заболевших коронавирусом

По данным на 3 января 2023 года в Краснодарском крае выявили 14 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди вновь заболевших – семь мужчин и семь женщин в возрасте от трех месяцев до 76 лет. В Краснодаре заболели пять человек, Сочи – четыре, в Приморско-Ахтарском районе – два новых случая, в Ейском, Кавказском и Усть-Лабинском районах — по одному пациенту.

Как сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», за минувшие сутки в больницы края госпитализированы семь заболевших, выздоровели 16 пациентов (332 567 – всего) , один – скончался (11 135 – всего). На амбулаторном лечении с COVID-19 – 214 человек, в стационарах – 63, добавляют в минздраве Кубани.

По данным на 3 января, в Крыму выявили 16 заболевших COVID-19, в Севастополе – 24, в Адыгее – ни одного случая.

Алексей Белянин

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