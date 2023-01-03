Резкое похолодание до -26°С ожидается в Нижнем Новгороде к 7 января

В Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание до -26°С на неделе со 2 по 8 января, сообщили в Гидрометцентре. Все дни будет преимущественно облачно, со вторника по четверг прогнозируют кратковременный снег.

Во вторник, 3 января, температура воздуха днем составит -3°С. К четвергу она опустится до -10°С, а уже в пятницу, 6 января, похолодает до -23°С. В Рождество максимальная температура воздуха днем составит около -26°С, в воскресенье она поднимется до -22°С.

С 6 по 11 января в Нижегородской области ожидается аномально холодная погода, сообщили в региональном управлении МЧС. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-11°С ниже климатической нормы.

Елена Ковалева