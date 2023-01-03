Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернется в команду 10 января. Об этом изданию Sport24 сообщил агент футболиста Диего Серрати.

«Хуниор присоединится к команде уже в Дубае, 10 января. Он отлично себя чувствует и готов к сборам»,— прокомментировал господин Серрати.

11 ноября агент футболиста заявил, что тот не собирается возвращаться в «Краснодар», контракт с которым он заключил в январе 2022 года.

29-летний футболист был одним из легионеров «Краснодара», приостановивших контракты с клубом после начала боевых действий в Украине. После этого он вернулся в бразильский клуб «Атлетико Минейро», за который выступал до перехода в «Краснодар» на правах аренды.

Контракт с Хуниором Алонсо рассчитан до 30 июня 2025 года. Известно, что клуб из столицы Кубани заплатил за переход спортсмена 8 млн евро.

Алексей Белянин

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