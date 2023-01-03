В Алтайском крае в аварии погибли двое детей и трое взрослых

Пять человек погибли в столкновении двух автомобилей в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

ДТП произошло около 13:40 минут на 217 км трассы А-322 у села Поспелиха. По предварительным данным, 44-летний водитель ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Рубцовска в направлении Барнаула, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lexus RX 300.

Водитель отечественного и три его пассажира — 36-летняя женщина и двое детей — погибли на месте аварии. Водителя иномарки и двух его пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Позже в больнице скончался водитель Lexus RX 300.

Илья Николаев