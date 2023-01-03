В Севастополе возобновят производство шампанского по советским технологиям

«Севастопольский винодельческий завод» в 2023 году возобновит производство игристых вин по советским технологиям с использованием собственного сырья. Об этом ТАСС сообщил директор предприятия Александр Васюков. Предприятие собирается нарастить производство дол 6-8 млн бутылок в год.

Внедрение советской технологии позволит предприятию выпускать больше вина, считает он: «Сейчас мы возрождаем ту линейку шампанского, которая была востребована и которую местные жители Крыма помнят. Технологии производства все сохранены. Шампанское будет сделано полностью из нашего виноматериала. Если мы и будем купажировать, то только со своими сортами».

Площадь посадки плодоносящих виноградников завода составляет 600 га, с 2023 года их станет больше почти на 130 га за счет вступления в фазу плодоношения молодых виноградников. Также на заводе планируют дополнительно высаживать новые кусты.

«В этом году мы перешагнули за 2 млн бутылок, но это все равно мало. В планах у нас стоит выпускать 6-8 млн бутылок в год, и в ближайшие два-три года мы этого добьемся», - отметил директор завода.

По данным СПАРК, ГУП «Агропромышленное объединение " Севастопольский винодельческий завод"» зарегистрировано в 2014 году. Основной вид деятельности предприятия – производство вина из винограда. В 2021 году выручка завода составила 288,3 млн руб., чистый убыток – 2,1 млн руб. Предприятие на 100% принадлежит правительству Севастополя.

«Севастопольский винодельческий завод» основан в 1938 году. В 1940 году предприятие выпустило первую партию игристых вин объемом 500 тыс. бутылок. Современное предприятие состоит из двух цехов по производству шампанских и игристых вин, разделенных территориально и работающих в автономном режиме. Каждый из цехов располагает винохранилищем, размещенным в подземных штольнях. Завод выпускает шампанское под брендом «Севастопольское игристое».

Алексей Белянин

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