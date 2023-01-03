МЧС предупреждает о сильном снеге и метелях в Курганской области

На территории Курганской области в ближайшие сутки ожидаются сильный снег и метели, на дорогах — снежный накат и гололедица. Порывы ветра местами могут достигать 17 м/c. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, отмечают в ГУ МЧС региона.

Сотрудники чрезвычайного ведомства советуют быть особенно осторожными при движении на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам рекомендуется надевать обувь с нескользящей подошвой, при сильных порывах ветра отказаться от запуска пиротехники.

По сведениям Курганского гидрометцентра, днем 4 января в регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха составит -8, -13 градусов, порывы ветра местами будут достигать 17 м/c.