В Кольцово второй день массово отменяют и задерживают рейсы

В Екатеринбурге второй день подряд массово задерживаются авиарейсы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, 3 января были задержаны семь рейсов в Москву, Белоярский, Магнитогорск, Минеральные Воды, Сочи и Самарканд (Узбекистан). Кроме того, были отменены два рейса авиакомпании Corendon airlines в Анталью (Турция).

В Кольцово рассказали, что вылет некоторых рейсов отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, накануне в Екатеринбурге задержали рейсы в Уфу, Салехард, Оренбург и Ноябрьск из-за плохой погоды в этих городах.

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