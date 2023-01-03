Генподрядчик пермского зоопарка взыскал с испанского проектировщика 208,5 тыс. евро

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования генподрядчика пермского зоопарка АО «РЖДстрой» о взыскании с испанской компании Amusement Logic S.L. неосновательного обогащения в 208,5 тыс. евро. Эта сумма должна быть выплачена в рублях по курсу ЦБ РФ на день фактической уплаты. Требования истца о взыскании процентов — 14,6 тыс. евро суд оставил без удовлетворения. Решение опубликовано на сайте суда в конце декабря.

Как указано в документе истец и ответчик 27 сентября 2019 года заключили договор на художественное оформление объектов экспозиции и интерьеров зон первой очереди нового комплекса пермского зоопарка, строящегося в микрорайоне Нагорный. Эти работы оценивались в 2,2 млн евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

17 июля 2020 года АО «РДЖстрой» расторгло договор в связи с изменением федерального законодательства, регламентирующего содержание животных, и корректировки проектной сметной документации по строительству зоопарка. После чего, Amusement Logic направила уведомление в банк о необходимости осуществления платежа по аккредитиву, открытому к договору, и получила 622,4 тыс. евро в счет погашения расходов, причиненных прекращением договора подряда. Истец посчитал данную сумму необоснованной.

В суде ответчик смог доказать обоснованность получения только 413 тыс. евро: 357 тыс. евро на выплату зарплат сотрудникам Amusement Logic и 56,5 тыс евро на приобретение торкрет-установок, а также деталей к ним. После чего истец отказался от части исковых требований. Такими образом, суд признал необоснованным возмещение расходов ответчика на командировку в Пермь, комиссию по аккредитиву, а также производственной прибыли и производственных затрат. Это связано с тем, что заказчик может оплачивать только работу выполненную в срок, а досрочное выполнение работ согласовано не было.

Истец не предоставил Amusement Logic необходимый для выполнения работ доступ к строительной площадке — арматурному цеху. Также «РЖДстрой» не истребовал результаты уже проведенных работ, так как в данный момент они не имеют потребительской ценности и не могут использоваться по назначению.