Свердловский Минфин нашел нарушения при подготовке к Универсиаде

Министерство финансов Свердловской области по итогам проверки выявило ряд нарушений при подготовке к Универсиаде в Екатеринбурге. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» в 2020 и 2021 год были указаны недостоверные сведения о наличии неиспользованного остатка субсидии, из-за чего на одно и то же мероприятие средства областного бюджета выделены дважды. Кроме того, в ходе подготовки мероприятия было допущено уменьшение объема услуги без уменьшения размера оплаты.

Министерство направило представление генеральному директору компании с целью устранить нарушения.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге должна была пройти XXXII Универсиада. Для нее в регионе велось строительство новых спортивных объектов, общая стоимость работ составляла более 34 млрд руб. Однако в апреле FISU на фоне военной операции РФ на Украине объявил об отложении права Екатеринбурга на проведение игр. После этого исполнительная дирекция Универсиады-2023 была уволена в полном составе.

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