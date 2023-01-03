Жителя Татарстана обвинили в убийстве малолетнего сына

В Татарстане следственные органы предъявили обвинение в убийстве малолетнему сыну 34-летнему жителю Высокой Горы.Мужчина состоял на учете у врача-психиатра мужчина. Об этом сообщает управление СКР по республике.

По версии следствия, 1 января 2023 года мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес травмы шеи металлическим тросом семилетнему сыну. Мальчик скончался на месте. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении управления.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"