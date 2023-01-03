В Воронеже «Приора» заехала под грузовик, двое человек погибли

Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой вечером 2 января погибли два человека и еще двое получили травмы.

По предварительным данным ГУ МВД по региону, примерно в 20 часов в Воронеже у дома №10 корпус 4 на улице Корольковой 68-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Приора» двигался по улице Новосибирская со стороны улицы Ростовская в сторону улицы Дубровина. Он мог нарушить правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на припаркованный грузовик «Скания R-124GA».

В результате ДТП двое пассажиров легковушки, 62 и 63-летние местные жители, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «Лады» и еще один пассажир, 64-лентяя женщина, с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Всего в регионе за последние сутки зарегистрировано 71 дорожное происшествие. В том числе, в областном центре – 48, на федеральных трассах – пять, в районах области – 18. В семи ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек, двое граждан погибли.

Андрей Цветков