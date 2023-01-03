В весеннюю сессию Курултай Башкирии примет около 50 законов

Курултай Башкирии в весеннюю сессию планирует принять около 50 республиканских законов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В окончательном чтении планируется принять законопроекты о внесении изменений в Кодекс о выборах — прописать порядок проведения дистанционного электронного голосования, о выплатах донорам крови, о государственной поддержке частных приютов для животных, о развитии в республике семейного бизнеса, говорится в сообщении. Также будут рассмотрены проекты законов о патриотическом воспитании, о предупреждении распространения туберкулеза.

Депутаты планируют заслушать отчет правительства Башкирии о результатах приватизации государственного имущества за прошлый год и отчет о работе Контрольно-счетной палаты республики.

Влада Шипилова

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