Суд не освободил из СИЗО начальника новосибирского Центра организации дорожного движения

Новосибирский областной суд подтвердил законность решения Ленинского райсуда от 21 декабря 2022 года о заключении под стражу начальника госучреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вячеслава Трещева, обвиняемого во взяточничестве. В апелляционной жалобе защита просила освободить Вячеслава Трещева под домашний арест, но получила отказ, сообщил «Ъ-Сибирь» адвокат Евгений Старостенко

Как писал «Ъ-Сибирь» Вячеслава Трещева задержали 19 декабря сотрудники новосибирского УФСБ. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы).

По предварительным данным следствия, с августа по декабрь 2022 года начальник ЦОДД якобы требовал от предпринимателя взятку 4 млн руб. за заключение госконтрактов и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Компании предпринимателя оказывали услуги по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Новосибирской области, в том числе на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. После получения первого транша взятки в 1,2 млн руб. Вячеслава Трещева задержали. У него дома прошел обыск.

21 декабря прошлого года Ленинский суд Новосибирска по ходатайству следствия поместил Вячеслава Трещева в СИЗО, полагая, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей. Сторона защиты обжаловала решение, считая его несправедливым. «Суд не указал в постановлении, какие именно конкретные обстоятельства дела свидетельствуют о том, что Трещев может скрыться, а также не привел доказательства, подтверждающие, что он может оказать давление на свидетелей», — отметил адвокат Евгений Старостенко.

Илья Николаев