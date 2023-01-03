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Коммерсантъ FM
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На церемонию прощания с папой Бенедиктом XVI пришли 65 тыс. человек

В первый день церемонии прощания с папой на покое Бенедиктом XVI собор Святого Петра в Ватикане, где лежит тело понтифика, посетили 65 тыс. человек. Эти данные приводит ватиканская жандармерия. Изначально власти Ватикана рассчитывали на 30-40 тыс. посетителей в день.

Поминальная месса пройдет 5 января на площади Святого Петра. Ее должны посетить президент Италии Серджио Матарелла, президент Германии Франк-Вальтер Шнайнмайер, а также президенты Венгрии, Польши, Португалии, бельгийский король Филипп и мать короля Испании королева София. В тот же день состоятся похороны.

Бенедикт XVI умер 31 декабря, ему было 95 лет. Последние десять лет, после того, как он покинул Святой престол по состоянию здоровья, понтифик жил в монастыре. Бенедикт XVI стал первым папой римским немецкого происхождения за последнюю тысячу лет. Он также установил рекорд долгожительства среди римских пап, пережив Льва XIII, который умер в возрасте 93 лет.

Анастасия Ларина

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