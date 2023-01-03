Покинувший Россию режиссер Крымов госпитализирован с ожогами после пожара в нью-йоркской квартире

Режиссер Дмитрий Крымов, покинувший Россию после начала военной спецоперации на Украине, госпитализирован с ожогами в результате пожара в своей квартире в Нью-Йорке. Инцидент произошел в конце декабря. Сейчас господин Крымов проходит процесс восстановления. Об этом сообщается на странице театрального проекта режиссера Krymov Lab NYC в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

В сообщении от 30 декабря говорится, что пожар в квартире господина Крымова произошел «несколько дней назад». Он и его жена Инна пострадали «от огня, дыма и последствий пожара», и были доставлены «в одну из лучших больниц» Нью-Йорка. Супруга господина Крымова уже выписана из больницы. Сам 68-летний режиссер еще находится под присмотром врачей.

Газета «Московский комсомолец» сообщила 1 января, что господин Крымов был госпитализирован с «серьезными ожогами», кроме того, он надышался угарным газом, и сейчас медики пытаются устранить последствия отравления. В материале издания отмечается, что квартира режиссера выгорела полностью. Среди причин пожара называется короткое замыкание и неисправность электроприбора.

Дмитрий Крымов покинул Россию на следующий день после начал военной спецоперации на Украине — 25 февраля 2022 года. В апреле он говорил, что не собирается возвращаться. В сентябре журнал «Театр» сообщил, что московские театры начали отменять показы его спектаклей.

Анастасия Ларина