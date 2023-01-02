В Самарской области зафиксировали температурные максимумы и рекордное количество осадков. Экстремальные значения зарегистрированы на трех метеостанциях региона, сообщается на официальном сайте Приволжского УГМС.

В Безенчуке воздух прогрелся до +2,8°С, что на 0,2°С выше рекорда для этого дня, установленного в 1971 году. На метеостанции Аглос в Волжском районе зарегистрировали +3,2°С и также обновлен рекорд 51-летней давности. Там же выпало 17,2 мм осадков. Это на 7,9 мм больше, чем в 1979 году. В Кинель-Черкассах выпало 13,3 мм осадков и перекрыт абсолютный суточный минимум, установленный в 1986 году.

Андрей Сазонов