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Ретро-поезд «Лахта» все каникулы будет курсировать по новогоднему маршруту в Выборг

Утром 2 января в свой первый рейс отправился туристический ретро-поезд «Лахта», следующий от Финляндского вокзала до Выборга. Он был выпущен полвека назад, а интерьер выполнен в стиле 1970-80-х годов, рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Поезд украсили атрибутами Нового года, а в пути первых пассажиров будут сопровождать Дед Мороз и Снегурочка вместе с подарками. На пути следования предусмотрена остановка рядом со всесезонным курортом «Игора» и лыжных склонов.

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