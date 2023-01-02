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В центре Сочи на маршруты вышли 26 новых автобусов большой вместимости

Новые автобусы большой вместимости, работающие на природном газе, начали работу на самых востребованных маршрутах Центрального района Сочи, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» муниципалитет приобрел 26 новых машин, в течение следующих двух лет на маршрутах в центре Сочи появятся еще около 50 автобусов большой вместимости.

Автобусы оборудованы видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской, отвечают всем требованиям безбарьерной среды. Во время поездки пассажиры смогут прослушать небольшую экскурсию, посвященную достопримечательностям города-курорта Сочи. В салонах новых автобусов установлены валидаторы для оплаты проезда с помощью банковской карты или городской транспортной карты

Анна Перова, Краснодар

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