Две жительницы Рыбинска перевели мошенникам 3 млн рублей

В рыбинское МВД обратились две женщины, которые перевели мошенникам более 3 млн руб. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас ведется расследование.

62-летняя женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пострадавшую перевести имеющиеся у нее деньги на «защищенные счета» якобы оказав таким образом помощь в ловле мошенников. Женщина последовала указаниям звонивших и перевела порядка 2,6 млн руб.

63-летняя жительница Каменников перевела мошенникам 560 тыс. руб. под предлогом аннулирования несанкционированно оформленных кредитов на ее имя.

Алла Чижова

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