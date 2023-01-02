Старейший ТЦ в Петербурге ТК «Нарвский» реконструируют в гостиничный комплекс

Владельцы одного из старейших торговых комплексов Санкт-Петербурга ТК «Нарвский» задумались о его реконструкции. Как пишет «Деловой Петербург», у Нарвских ворот может появиться многофункциональный торгово-офисный гостиничный комплекс.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выдал градостроительный план земельного участка по адресу Промышленная ул., д. 6, лит. А в целях реконструкции здания, где расположен один из старейших в городе ТК «Нарвский». Его открыли в 1997 году в бывших корпусах фабрики «Ленсукно». Сейчас трехэтажное здание общей площадью 8 тыс. кв. м. поделено на небольшие отделы, которые арендуют частные предприниматели.

Собственником земельного участка, как следует из данных ЕГРН, является созданное в 2003 году ООО «Бриз». Эта же компания управляет торговым комплексом. При этом сносить дореволюционные здания в зоне «Нарвской» нельзя, территория относится к зоне охраны объектов культурного наследия.

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