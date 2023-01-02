В Удмуртии простились с погибшим в ходе СВО старшиной Александром Протопоповым

Сегодня, 2 января, в Ижевске прошли похороны старшины Александра Протопопова, погибшего в ходе специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебных обязанностей, старшина Александр Протопопов представлен к государственной награде посмертно.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье погибшего оказывается в полном объеме.