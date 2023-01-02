Футбольный клуб из Иерусалима хочет арендовать защитника «Краснодара» Сергея Бородина

Иерусалимский футбольный клуб «Бейтар» ведет переговоры о трансфере защитника ФК «Краснодар» Сергея Бородина. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на израильские СМИ.

«Бейтар» намерен арендовать игрока за €150 тыс. В случае успешных переговоров израильскую команду покинет действующий защитник Хосуа Мехиас (Венесуэла).

Сергей Бородин является воспитанником ФК «Краснодар». Он прошел «молодежку» и в 2020 году был арендован футбольным клубом «Уфа», в составе которого выступил против «быков» в матче РПЛ. В 2021 году защитник вернулся в родной клуб. В нынешнем сезоне Сергей Бородин стал автором одного гола и одной результативной передачи.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram