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В Пермском крае сошли с рельсов три грузовых вагона

Сегодня, 2 января, на подъездном железнодорожном пути необщего пользования во время движения к ст. Лаки в Пермском крае произошел сход трех порожних грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Опрокидывания вагонов не допущено. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Задержек движения поездов нет.

Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

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Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

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