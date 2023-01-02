Туристический поезд «Туапсе - Сочи - Гагра» запустят с 3 января

Туристический поезд, следующий по маршруту «Туапсе-Сочи-Гагра» начнет курсировать с 3 по 8 января. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

По пути следования состав сделает остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш. Время в пути займет 5 часов 40 минут.

Со времени первого запуска туристического маршрута в 2020 году поездки на поезде совершили 130 тыс. человек. Пассажирские вагоны, оформленные в стилистике 1970-80-х годов оснастили современными санитарными комнатами, кондиционерами и разъемами для зарядки мобильных устройств.

Анастасия Донскова

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