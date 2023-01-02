В Северском районе завершили ремонт восьми артезианских скважин

В Северском районе отремонтировали восемь артезианских скважин на 31,9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации краснодарского края.

Объекты позволяют обеспечить водоснабжением 11,5 тыс. жителей района и социальные объекты. Вода поступает в Азовское, Новодмитриевское, Смоленское, Афипское и Ильское сельские поселения.В 2022 году в Краснодарском крае отремонтировали артезианские скважины еще в 19 районах.

В прошлом году в регионе начали проектирование 20 новых очистных сооружений в Анапе, Геленджике, новороссийске, Сочи и в Туапсинском районе. На реализацию проектов край намерен привлечь 65 млрд руб. в качестве инфраструктурных кредитов.

Анастасия Донскова

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