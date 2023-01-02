Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермскую эспланаду в новогоднюю ночь посетили более 20 тысяч человек

В новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 20 тыс. человек, сообщили в администрации Перми. По информации департамента общественной безопасности, серьезных нарушений общественного порядка допущено не было. В этом году на эспланаде был построен ледовый городок, однако праздничный концерт и традиционный фейерверк были отменены.

Фото: Администрация города Перми

Фото: Администрация города Перми

Во время встречи 2020 года пермскую эспланаду посетили 43 тыс. человек. Сколько человек посещали эспланаду во время празднования начала 2021 и 2022 годов, когда действовали различные ограничения из-за пандемии COVID-19, не сообщалось.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу в новогоднюю ночь в этом году поступило 463 обращения граждан. За сутки с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали по звонкам пермяков 14 раз, в основном, по бытовым причинам, например, для открытия заклинивших замков. По данным главного управления МЧС по Пермскому краю, возгораний от применения пиротехнических изделий не зафиксировано.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...