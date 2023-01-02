Пермскую эспланаду в новогоднюю ночь посетили более 20 тысяч человек

В новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 20 тыс. человек, сообщили в администрации Перми. По информации департамента общественной безопасности, серьезных нарушений общественного порядка допущено не было. В этом году на эспланаде был построен ледовый городок, однако праздничный концерт и традиционный фейерверк были отменены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация города Перми Фото: Администрация города Перми

Во время встречи 2020 года пермскую эспланаду посетили 43 тыс. человек. Сколько человек посещали эспланаду во время празднования начала 2021 и 2022 годов, когда действовали различные ограничения из-за пандемии COVID-19, не сообщалось.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу в новогоднюю ночь в этом году поступило 463 обращения граждан. За сутки с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали по звонкам пермяков 14 раз, в основном, по бытовым причинам, например, для открытия заклинивших замков. По данным главного управления МЧС по Пермскому краю, возгораний от применения пиротехнических изделий не зафиксировано.