Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на автодороге «Ижевск — Сарапул»

2 января в 12.33 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на 10 км автодороги регионального значения «Сарапул — Ижевск». Столкнулись автомобили «Лада Калина» (пять человек ) и «Шевроле Каптива» (два человека). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

По предварительным данным, водитель «Лады» погиб еще шесть человек пострадали, из них двое детей. Силами пожарных и спасателей проводилось деблокирование пострадавшей из автомобиля «Лада».

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...