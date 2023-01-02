Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на автодороге «Ижевск — Сарапул»

2 января в 12.33 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на 10 км автодороги регионального значения «Сарапул — Ижевск». Столкнулись автомобили «Лада Калина» (пять человек ) и «Шевроле Каптива» (два человека). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
По предварительным данным, водитель «Лады» погиб еще шесть человек пострадали, из них двое детей. Силами пожарных и спасателей проводилось деблокирование пострадавшей из автомобиля «Лада».
Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии.