Стоимость суточной аренды жилья в горнолыжном Эсто-Садоке за год выросла на 17%

Средняя стоимость суточной аренды жилья на горнолыжном курорте Сочи Эсто-Садок в 2022 году увеличилась на 17% в сравнении с показателем предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала аренды жилья «Суточно.ру».

В нынешнем зимнем сезоне суточная аренда в средствах размещения курорта в среднем составляет 7,8 тыс. руб. Больше всего цены за последний год выросли в Терсколе (Кабардино-Балкария) — на 35% ло 6,3 тыс.руб. На втором месте по динамике стоимости аренды жилья оказался Хвалынск. Цены там за год выросли на 32% до 5 тыс. руб. в сутки. Третью позицию делят Шерегеш и Белокурих (+24%). Снижение показателя аналитики отметили в Горном воздухе (-5%) и Кировске (-2%).

Самыми популярными курортами, востребованными у туристов в 2022 году стали Эсто-Садок, Шерешгеш и Кировск.

Анастасия Донскова

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