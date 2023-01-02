В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболели 24 человека

На Кубани за минувшие сутки зарегистрировали 24 случая заболевания коронавирусом. Днем ранее в регионе отметили 30 эпизодов.

В Краснодаре выявили 15 заболевших, в Армавире — три. В Сочи заболели два жителя. По одному новому пациенту зарегистрировали в Красноармейском, Северском, Тбилисском и Тимашевском районах.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае COVID-19 обнаружили у 343 965 человек, из которых 332 551 пациент в дальнейшем был выписан с выздоровлением. Скончались 11 134 человека.

Анастасия Донскова

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