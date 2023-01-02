Житель Ижевска подозревается в поджоге частного дома

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в поджоге частного дома подозревают 57-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ижевска.

По версии следствия, около 6 утра 1 января 2023 года в Ленинском районе г. Ижевска подозреваемый облил бензином входную дверь и стену деревянного дома, принадлежавшего сестре его бывшей жены, и поджег, после чего скрылся с места происшествия.

Ущерб составил 1 млн рублей. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.