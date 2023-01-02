Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским форвардом Дарралом Уиллисом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Сообщается, что клуб использовал опцию, позволяющую «Локо» выйти из соглашения с 26-летним спортсменом.

Уиллис сыграл в составе клуба 18 матчей Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал по 11,8 очков и проводил 1,7 результативной передачи за 28 минут игрового времени. Спортсмен входил в основной состав команды с начала сезона 2022–2023 года.

Анастасия Донскова

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