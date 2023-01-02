Власти Кубани отчитались о выполнении программы ремонта школ в минувшем году

В 2022 году в образовательных организациях Краснодарского края было выполнено ремонтных работ на общую сумму 3 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Кубани. Работы по обновлению зданий прошли в 860 школах, из них 41 школа прошла капитальный ремонт.

По данным краевой администрации, финансирование ремонта школ осуществлялось из федерального и краевого бюджетов, в том числе по программе «Модернизация школьных систем образования». В образовательных учреждениях Краснодарского края заменили кровли, окна и ограждения, привели в порядок фасады, отремонтировали инженерные сети, благоустроили прилегающие территории. Кроме того, в минувшем году были отремонтированы 37 школьных спортзалов и 38 пищеблоков, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар