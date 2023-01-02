Актера Джереми Реннера госпитализировали в критическом состоянии из-за травмы при уборке снега

Американский актер Джереми Реннер пострадал во время несчастного случая, его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на представителя актера. По его словам, инцидент произошел вчера, 1 января, во время уборки снега, другие подробности не приводятся. По данным портала, актера госпитализировали на вертолете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джереми Реннер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джереми Реннер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джереми Реннер известен по роли Клинта Бартона в серии фильмов о супергероях «Мстители». На его счету более 50 ролей, в том числе в фильмах «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» (2013 год), «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007), «28 недель спустя» (2007), «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), «Эволюция Борна» (2012), «Прибытие» (2016), «Ветреная река» (2016). Был дважды номинирован на «Оскар» — за фильмы «Повелитель бури» (2008) и «Город воров» (2010).