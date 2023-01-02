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Коммерсантъ FM
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Морозы подоспеют к Рождеству

Какая погода будет в Москве на неделе

Сильный ветер с порывами до 16 м/с ожидается в столице до середины дня. По прогнозам синоптиков, температура будет колебаться в районе 0, из-за чего возможно образование гололедицы. Московские власти попросили горожан быть предельно внимательными на улицах, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении машиной соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К рождественским праздникам мягкий вариант зимы уступит место морозам и метели, рассказал “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Начинается медленная, но все-таки перестройка в атмосфере. И это означает, что во вторник, 3 января, температура ночью постепенно снизится до -3…-5 градусов, а днем тепло опять вернется. При этом днем во вторник ожидается 0…+2 градуса, осадки в виде мокрого снега и даже небольшого дождика.

А вот 4 января температура начнет понижаться. Москва будет постепенно переходить в тыловую часть циклона, станут затягиваться воздушные массы.

В среду температуры и днем, и ночью будут отрицательные — -2…-4, по области — до -6. 5 января воздух еще больше охладится, ожидается на 1 градус ниже нормы, днем и ночью — -3…-8. В пятницу, 6 числа, температура опустится еще значительнее, до -15 и даже больше. Она будет ниже нормы на 10 градусов. Вот такой резкий перепад к Рождеству прогнозируется».

Синоптики говорят, что в целом погода в Москве и области в январе не будет радикально отличаться от среднестатистической. Дневные температуры составят -5 градусов, ночные — -10. Будет преимущественно пасмурно. При этом дни с осадками составят примерно две трети.

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Андрей Загорский

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