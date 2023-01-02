В Уфе планируется построить радиоэлектронный технопарк за 1,2 млрд рублей

Управляющая компания «Геоскан-Уфа» намерена инвестировать в создание и развитие промышленного технопарка в сфере электронной промышленности 1,2 млрд руб., из которых 504 млн руб. покроет федеральная субсидия, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Радиоэлектронный технопарк «РВ-1» планируется построить на улице Рубежной в Уфе на участке площадью 30 тыс. кв. м. Потенциальными резидентами являются компании из Уфы, Минска, Санкт-Петербурга. «С ними уже заключены контракты. Ждем, что к 2030 году здесь появится 370 рабочих мест, валовый выпуск продукции радиоэлектронной промышленности превысит 3,6 млрд руб.», — заявил Радий Хабиров.

ООО «Геоскан-Уфа» зарегистрировано в мае 2021 года в Уфе. Принадлежит Халиту Зарипову (60%) и Венеру Мирзаянову.

Влада Шипилова

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