Производитель чая в Сочи за год увеличил урожай на 70%

В Сочи чайная фабрика «Мацеста чай» по итогам 2022 года увеличила сбор чайного листа на 70% в сравнении с показателем 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца предприятия Константина Туршу.

Всего за год компания собрала 244 тонны культуры. Как отметил господин Туршу, увеличить сбор позволила модернизация оборудования предприятия. В прошлом году компания закупила японские чаесборочные устройства.

Росту показателя также поспособствовали погодные условия. Несмотря на прохладную для субтропиков весну и позднее начало сбора, летние дожди в Сочи обеспечили растения необходимой влагой.

Анастасия Донскова

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