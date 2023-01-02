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59 ДТП произошло в Удмуртии с 31 декабря по 1 января

С 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года на дорогах республики зарегистрировано 59 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате которых один человек погиб, три участника дорожного движения получили травмы. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

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Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

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Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

31 декабря, около 18 часов, на 20 км автодороги «Балезино – Сергино» Балезинского района, 50-летний водитель автомобиля «Киа», не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста», под управлением 26-летней девушки. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа», водитель и пассажир автомобиля «Лада Веста» — 32-летний мужчина, получили травмы.

1 января, около 19 часов 40 минут, на 8 км автодороги «Воткинск-Камское» Воткинского района, 53-летний водитель автомобиля «Ауди Q5», по предварительным данным, при обгоне совершил наезд на пешехода — 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части встречного направления вне населённого пункта без световозвращающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. По факту происшествия проводится расследование.

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