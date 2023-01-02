Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области подтвердили 61 случай COVID-19 за сутки

Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области продолжает снижаться. За последние сутки выявили 61 случаев, в том числе у одного школьника, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Выздоровели и выписаны 67 пациентов. Число больных снизилось до 912 человек. Всего с начал пандемии в регионе зарегистрировали 396 423 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписаны 385 999 пациентов.

Еще один южноуралец за прошедшие сутки умер от COVID-19 - 1 человек. Общее количество смертельных случаев достигло 8186.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...