В Челябинской области подтвердили 61 случай COVID-19 за сутки

Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области продолжает снижаться. За последние сутки выявили 61 случаев, в том числе у одного школьника, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Выздоровели и выписаны 67 пациентов. Число больных снизилось до 912 человек. Всего с начал пандемии в регионе зарегистрировали 396 423 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписаны 385 999 пациентов.

Еще один южноуралец за прошедшие сутки умер от COVID-19 - 1 человек. Общее количество смертельных случаев достигло 8186.