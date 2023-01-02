Из-за снегопада коммунальные службы Уфы работают в усиленном режиме

Из-за циклона жилищно-коммунальные службы Уфы работают в усиленном режиме. По данным пресс-службы администрации города, сегодня на уборке снега задействованы 252 дорожных рабочих и 298 единиц техники.

За прошедшие сутки вывезено более 7 тыс. куб. м снега силами 215 единиц техники и 64 дорожных рабочих, заявили в мэрии. Во дворах снег убирают 130 единиц техники и 611 дворников. Дополнительно привлечены 290 работников других специальностей. «Привлечение техники и рабочих людей в течение дня может увеличиваться по мере изменения погодных условий», — отметили в администрации.

Карина Мамаева

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