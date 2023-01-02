Владельцу мини-рынка в Нагорном не удалось оспорить его демонтаж

Арбитражный суд Пермского края оставил без удовлетворения требования индивидуального предпринимателя Асафа Мирзоева, который оспаривал демонтаж принадлежащего ему мини-рынка на ул. Чердынской, 13 в микрорайоне Нагорном. Как следует из текста решения, суд установил, что схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной администрацией Перми, размещение НТО по указанному адресу не предусмотрено, соответственно, мини-рынок находится здесь незаконно. Договор аренды части участка, представленный суду господином Мирзоевым, не является основанием для установки на этой территории киосков. Для этого требуется отдельный договор на право размещения НТО, который предприниматель с мэрией не заключал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Индустриального района Перми Фото: Администрация Индустриального района Перми

Участок по ул. Чердынской, 13 долгое время принадлежал Минобороны РФ. В начале июля этого года он перешел в муниципальную собственность. Сразу после этого специалисты администрации Индустриального района Перми провели обследование участка, в ходе которого выявили там комплекс из 20 незаконных нестационарных торговых точек, работавших на этом месте много лет. Администрация потребовала добровольно снести объекты в течение трех дней. В ведомстве отмечали, что граждане давно жаловались на антисанитарию на территории мини-рынка, и теперь, когда участок оказался в собственности города, появилась возможность его убрать. Владелец мини-рынка Асаф Мирзоев не согласился с требованиями демонтировать НТО и обратился в суд.

Еще до окончания рассмотрения заявления бизнесмена мини-рынок был принудительно демонтирован. Как сообщал глава Индустриального района Дмитрий Дробинин в своих социальных сетях, в видении властей на обводившемся участке должен также разместиться рынок, но организованный по всем правилам.