В Башкирии ограничено движение на трассе М-5

ФКУ Упрдор «Приуралье» из-за сильной метели ограничило движение транспорта: пассажирских автобусов, такси, грузовиков на участке дороги М-5 «Урал» от села Старые Богады в Буздякском районе (1363 км) до границы с Челябинской областью (1548 км), сообщили в республиканском МЧС. О времени снятия ограничения не сообщается.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республику пришел активный циклон. Температура воздуха повысится ночью до -5,-10°С, по востоку до -15°, днем до 0,-5°С. В дальнейшем температура воздуха будет постепенно понижаться, снег ожидается от небольшого до умеренного.

Влада Шипилова

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