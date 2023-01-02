В ДТП на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека

В Челябинской области на федеральной трассе М5 столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Погибли два человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Дорожная авария произошла около 17:35 часов около 1 января 2023 года на 1638 км автодороги Москва – Челябинск на территории Катав-Ивановского района. 59-летний водитель автомобиля Kia Optima при выполнении обгона, где этот маневр запрещен, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

В результате происшествия водитель Kia и его пассажирка 59 лет скончались на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.