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В Краснодаре в первый день нового года произошел пожар

В Краснодаре 1 января произошел пожар на улице Гаражной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, площадь пожара составила 5 кв. м. Как ранее сообщили в соцсетях, возможной причиной возгорания стало использование пиротехники, однако официальные источники эти сведения не подтверждают.

«Причины установят эксперты в установленные законом сроки»,— заявили в кубанском управлении МЧС.

Огонь потушили силами пяти человек с использованием одной единицы спецтехники.

Анастасия Донскова

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