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Коммерсантъ FM
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При столкновении двух вертолетов в Австралии погибли четыре человека

Два вертолета столкнулись у города Голд-Кост над восточным побережьем Австралии. В результате погибли 4 человека, 13 получили ранения, сообщает местное издание 7news. По его данным, 3 человека находятся в критическом состоянии.

ЧП случилось возле тематического парка Sea World. По словам очевидцев, вертолеты столкнулись, когда один из них взлетал, а другой шел на посадку. В результате столкновения один из двух вертолетов сумел приземлиться на песчаной отмели, а другой оказался в воде. Sea World временно закрыли. Австралийское бюро безопасности на транспорте начало расследование.

Лаура Кеффер

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