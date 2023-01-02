На Кубани за год отремонтировали 860 школ на 3 млрд рублей

В Краснодарском крае за 2022 год выполнены ремонтные работы в 860 школах. На эти цели, как сообщает пресс-служба администрации региона, из краевого и федерального бюджетов направили 3 млрд руб.

Средства получили 44 района Кубани. За год в крае отремонтировали 37 школьных спортзалов и 38 столовых.

Ранее в администрации региона пояснили, что из общего объема средств, затраченных на модернизацию школ, 1,7 млрд руб. поступили из краевого бюджета. При этом финансирование ремонта образовательных учреждений в 2022 году было увеличено вдвое в сравнении с 2021 годом.

Анастасия Донскова

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